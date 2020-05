Sandra Milo ha avuto un malore

Sandra Mila ha avuto un malore. Protagonista delle recenti cronache per uno sciopero della fame iniziato per protesta, l'attrice 87enne si è sentita poco bene nella serata di ieri. Ad annunciarlo è stata la figlia Debora, spiegando perché la madre non è potuta intervenire alla trasmissione di Rai Uno La Vita in Diretta.

Come sta Sandra Milo dopo il malore

"Mamma adesso sta riposando - ha detto Debora - ha avuto un malore ieri sera, è venuto il medico, poi stamattina ha mangiato qualcosina, ha avuto un forte stress psicologico, ieri è stata a Largo Chigi, è stata ricevuta da Conte, molte ore sotto il sole per questo sit-in, il caldo... Veniva da diversi giorni di sciopero della fame. Tutte queste cose hanno provocato un malore, adesso il medico le ha imposto riposo assoluto".

La battaglia di Sandra Milo

Ieri Sandra ha vinto la sua battaglia dopo settimane in cui ha alzato voce in tutti i modi per perorare la causa dei lavoratori dello spettacolo in tempi di coronavirus, dallo sciopero della fame fino all'incatenamento sotto Palazzo Chigi, episodio con cui si è guadagnata un incontro con Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio l'ha ricevuta mercoledì sera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono uscita con il cuore sollevato perché mi sono detta: 'C'è qualcuno che pensa seriamente a noi". Queste le parole dell'attrice 87enne all'Adnkronos poco dopo l'udienza, poi ancora: "E' andata molto bene, il Presidente ha preso atto delle richieste, io gli ho parlato molto degli artisti, del nostro campo e lui ha detto che si interesserà e farà il possibile. Conte è una persona molto attenta anche da un punto di vista umano, è una cosa che ho sentito a pelle, la mia sensazione è che sia una persona che ha molto amore per il suo paese! Ha detto che penserà a tutti quanti".