Sandro Ferrone 'personal shopper' social, ecco l'evento vip con Rocio e Lucilla Agosti

Sandro Ferrone 'personal shopper' social. E' successo ieri sera alla 'Milano Fashion Week' quando lo stilista ha presentato nella sua boutique meneghina le tendenze della nuova stagione in arrivo, regalando alle ospiti una speciale consulenza d'immagine, tra una Instagram Stories e un post. Tante le celebrities accorse in atelier, dall'attrice Rocio Munoz Morales, nuova brand ambassador del marchio, a Paola Torrente, Miss Italia Curvy 2016 , Lucilla Agosti, Giulia Penna, Giada Todesco (sorella di Taylor Mega, ndr), Ilaria Teolis (ex concorrente di Temptation Island) e molte altre.

Tutte hanno partecipato e raccontato sui social la Fall Winter: dai mini dress neon ai total look leather, un’ispirazione chiaramente Eighties e pronta a stupire e a sedurre. La scelta cromatica che contraddistingue la nuova collezione è varia, spaziando dalla combinazione dei non colori, bianco e nero, alle tonalità fluorescenti e vivaci, per soddisfare le esigenze di una donna femminile ma che non rinuncia a un tocco più graffiante, in pieno urban style.

Sandro Ferrone per lo shopping online

Ferrone, storico brand del Made in Italy, diventa dunque sempre più interattivo e, aprendosi alle infinite possibilità del mondo virtuale, porta la moda a casa delle donne in un solo click. A dimostrazione che l’on-line, in fatto di moda, è supporto valido all’intera catena di retail: “Dedicarsi allo shopping on-line - ha dichiarato - in qualunque momento e in ogni luogo, è sì una comodità, ma ci siamo accorti che è anche un gancio per riscoprire le ultime novità in negozio, uno strumento attraverso il quale le clienti spesso cercano ciò che non è più disponibile sulla rete, affezionandosi sempre di più al nostro marchio”.