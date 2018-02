Sanremo, la madrina Elisa Isoardi canta Mila e Shiro: “Votate Salvini”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Radio Rock 106.6 è approdata a Sanremo in occasione della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. L obiettivo? Coinvolgere quante più persone possibili al karaoke dell inviato Dejan Cetnikovic.

Prima “vittima”: Elisa Isoardi. La nota conduttrice, madrina di Casa Sanremo, ha scelto di mettere alla prova le proprie corde vocali con la sigla del cartone animato “Mila e Shiro”. Stessa scelta – in una precedente performance ai microfoni di Radio Rock – che fu del compagno Matteo Salvini, cui ha alluso: “Il mio Shiro ha la barba”.

Isoardi ha poi scherzato imitando l inflessione lombarda del leader della Lega Nord, glissando alle domande su un suo futuro ruolo di first lady: “Auguro a lui di farcela. Lavoro tanto bene per la Rai in questo momento, quindi… apriamo anche Palazzo Chigi? No”. Concludendo con: “Votate Shiro!”.