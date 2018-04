Santiago compie 5 anni, il pensiero di De Martino dall'Honduras

Dovrà aspettare ancora una settimana Stefano De Martino per riabbracciare finalmente Santiago. Il figlio è la mancanza più grande per l'inviato dell'Isola dei Famosi, in Honduras da oltre due mesi, e nel giorno del suo compleanno non poteva non dedicargli un pensiero speciale.

"5 anni" ricorda emozionato Stefano su Instagram, sotto la foto di un leone che si prende cura del suo piccolo leoncino, proprio come fa lui con Santiago.

Il pos di Stefano De Martino

Lo slittamento della finale del reality, quindi anche del suo rientro in Italia, non gli ha permesso di essere accanto al piccolo Santy in questo giorno così speciale, ma De Martino ha già assicurato che recupereranno alla grande non solo il compleanno ma anche tutto questo tempo in cui sono stati lontani.