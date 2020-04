Santiago, compleanno in quarantena: gli auguri di Stefano e Belen

Un compleanno diverso per Santiago. Il figlio di Stefano e Belen, abituato a spegnere le candeline circondato da amici e tante sorprese, quest'anno si è dovuto accontentare di una torta in casa con mamma e papà e i compagni di scuola in videochiamata, come tanti bambini che compiono gli anni in queste settimane di quarantena. Una festa diversa, ma non per questo meno speciale. Santi si è divertito a colorarsi la faccia con Belen e a giocare tutto il giorno con Stefano, con la promessa di festeggiare il prima possibile insieme agli amici e al resto della famiglia.

Per i suoi 7 anni non sono mancati, però, gli auguri di mamma e papà. "Oggi il mio ometto compie 7 anni - ha scritto De Martino su Instagram - Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : 'Tutta la Jungla'". Pieni di gioia anche gli auguri di mamma Belen: "Che la tua vita sia sempre una festa. Ti amo cuore mio".

E' il secondo compleanno, dopo la separazione del 2015, che Santiago festeggia di nuovo insieme ai genitori. Proprio in occasione della sua festa, lo scorso anno, i due erano tornati a farsi vedere insieme.

