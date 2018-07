Sara Affi Fella mostra la cicatrice, poi svela: "Ecco perché ero acida e str***"

Con una foto su Instagram Sara Affi Fella si mette a nudo e mostra una cicatrice sull'inguine, parlando per la prima volta dei problemi di salute che quest'anno l'hanno costretta a un ricovero in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento, di cui porta i segni. E li porta con orgoglio, come spiega l'ex tronista:

"La vedete quella cicatrice lì? Ecco quella cicatrice mi ha segnata per sempre. Lei è quella che quest'anno mi ha fatto passare un brutto periodo. Quella cicatrice mi ha fatto piangere, urlare dal dolore e chiudermi con tutto e tutti. Quella cicatrice mi ha fatto camminare male , mi ha fatto essere acida e stronza. Quella cicatrice mi ha fatto passare giorni in ospedale con il terrore di non farcela. Quella cicatrice però mi ha fatto amare la vita".

Si commuove Sara quando ripensa a quel periodo: "Ad oggi posso dire di essere fortunata ad esserci ancora grazie all'amore della mia famiglia e alla bravura dei medici del Policlinico Gemelli di Roma. Voglio dirvi che la prevenzione è tutto, fatelo e fatelo tutti. Inoltre voglio dirvi di buttarvi nella vita, a volte è meglio di quello che sembra".

Su Luigi nessuna parola. Il loro addio ormai è ufficiale e sembra che nella vita di Sara si sia riaffacciato il suo ex storico Nicola, anche se lei sembra intenzionata a voltare definitivamente pagina.