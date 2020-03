Sara Affi Fella a cuore aperto: "Sono incinta, è una gravidanza difficile"

Sara Affi Fella incinta. Dopo lo scandalo messo in piedi durante la sua partecipazione a 'Uomini e Donne' come tronista, adesso la 24enne napoletana ritrova il sorriso. A confermarlo è lei stessa in un'intervista rilasciata al settimanale Spy.

Sara Affi Fella incinta: "Gravidanza difficile"

Per Sara, oggi legata al calciatore Francesco Fedato, si tratta del primo figlio ed è al terzo mese. “È una gravidanza ahimé non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”, ha dichiarato la Affi Fella.

Sull’ipotesi matrimonio ha aggiunto: “Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze - prosegue - Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

Chi è Francesco Fedato, fidanzato di Sara Affi Fella

Francesco Fedato, nato a Mirano, in provincia di Venezia, nel 1992, è un calciatore italiano, che attualmente ricopre il ruolo di attaccante del Gozzano, squadra della provincia di Novara. Nel corso della sua carriera ha cambiato diverse squadre. Gli esordi sono arrivati nella Venezia e nel Lucchese, poi il ventaglio si è fatto più ampio: dalla Sampdoria a Bari, da Modena a Livorno. Fino all'approdo, appunto, nel Gozzano.

Sara Affi Fella, incinta, non sarà all'Isola dei Famosi

L'arrivo della cicogna andrà chiaramente a scombussolare la vita della bella napoletana, tanto che è proprio lei a dichiarare di aver rinunciato a partecipare all'Isola dei Famosi, reality show che sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5 (ma che pare sia stato cancellato). “Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui. Ma ho rifiutato perchè se Dio vuole la mia isola felice la vivrò tra sei mesi, quando nascerà mio figlio".

In basso, Sara Affi Fella con il fidanzato Francesco Fedato

Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e Donne

La scorsa primavera l'affaire Sara Affi Fella ha monopolizzato l'attenzione della cronaca rosa. L’ex fidanzato Nicola Panico (anch'esso calciatore, ndr) rivelò infatti alla redazione del programma di Maria De Filippi che i due avevano continuato a frequentarsi di nascosto, anche se la ragazza per partecipare al people show di Canale 5 aveva detto di essere libera e di non avere legami. La messa in scena era stata così scoperta e a nulla erano valse le giustificazioni e le scuse di Sara, aspramente criticata anche sui social. Dopo la vicenda, la ragazza aveva perso diversi contatti di lavoro ed era stata costretta a chiudere i suoi profili social, dopo l’emorragia di followers che avevano deciso di lasciarla, delusi dal suo comportamento.

