Sara Affi Fella torna su Instagram: “Devo fare un altro intervento. Tifate per me”

Sara Affi Fella è tornata, adesso anche sui social.

Dopo l’intervista rilasciata a Chi attraverso la quale si è scusata per le menzogne raccontate durante la sua permanenza su trono di Uomini e Donne, la ex tronista del programma di Maria De Filippi ha aperto un nuovo profilo Instagram, poiché, a seguito dello scandalo scoppiato nei mesi scorsi, aveva chiuso quello precedente per la ferocia degli insulti e per l’abbandono in massa di follower e sponsor.

Sara Affi Fella torna sui social: il primo messaggio

In meno di 24 ore, la pagina IG di Sara Affi Fella ha raggiunto quasi 55mila follower che stanno avendo modo di leggere il lungo post scritto da Sara Affi Fella per dare il via ad un nuovo inizio.

“La parola scusa l’ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa” è l’esordio del post scritto in calce al titolo del servizio del settimanale: “Ma è il minimo. Scusa Maria. Scusa Raffaella. Scusa Luigi e chiedo scusa a quella ragazza a cui ho rubato l’opportunità di sognare grazie a Uomini e donne. Ho tradito la fiducia di un programma dove alla base ci sono i sentimenti, l’amore. Ho tradito tutti. Ho tradito me stessa e la mia famiglia […]”.

Sara Affi Fella deve essere operata: l’annuncio

“Ragazzi, non sto bene. Mentalmente e fisicamente. Ho azzerato Instagram per ricominciare da meno di zero. Ma ripeto: non ho ucciso nessuno”, ha aggiunto ancora Sara che, ribadendo il dolore provato e riconosciuto in seguito ai suoi errori, ha chiesto “una nuova chance per sorridere”.

La 22enne ha infine aggiunto che a breve dovrà sottoporsi a un altro intervento (nell’estate 2018 infatti si era già sottoposta a una operazione per delicati problemi di salute).

“Ps: il 17 dovrò fare altro intervento. Tifate per me. E del mio passato non parlo, perché ormai è solo passato. Il mio passato parlerà da solo e sbatterà contro il muro del silenzio. Il mio”.