Sara Affi Fella, foto con i fan dopo lo scandalo e le prime dichiarazioni

Sara Affi Fella continua a mantenere un basso profilo dopo lo scandalo che l’ha travolta e a non mostrarsi alle telecamere. Il suo account su Instagram risulta poi da tempo disattivato.

Alcune fan hanno però incontrato l’ex tronista di Uomini e Donne in un centro commerciale in provincia di Caserta, dove si trovava in compagnia della mamma per fare dello shopping.

Sara Affi Fella, l'incontro con i fan al centro commerciale

Nel loro racconto, inviato al sito Isa e Chia, Sara Affi Fella appare visibilmente dimagrita. Quando le fan le hanno chiesto di poter posare insieme per una foto, la ragazza ha replicato: “Sicuri che volete fare una foto con me? Poi se prendete insulti io non c’entro”.

Dopo aver scattato la foto, Sara Affi Fella ha chiesto alle fan cosa pensavano di quanto accaduto. “Sì, è vero, hai sbagliato e l’hai fatta grossa. Ma non hai ucciso nessuno”, è stata la loro replica. “Ecco, meno male che lo dite!”, ha risposto lei. Poi è intervenuta anche la madre, che ha detto: “Ora deve riprendersi”.