Sara Affi Fella rompe il silenzio: cosa succede con Luigi? E con Francesco Monte?

Nelle ultime ore, Sara Affi Fella è stata al centro del gossip per diverse questioni. La prima è stata la pausa dai social network che Luigi Mastroianni – suo fidanzato – ha scelto di prendersi.

Poi è spuntato il nome di Francesco Monte, in vacanza a Ibiza, proprio come Sara. Secondo alcune ricostruzioni sembrava che l’ex di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto frequentasse proprio gli stessi posti della Affi Fella. Ma a distanza di qualche ora dal caos sul web e sui social, l’ex tronista rompe il silenzio.

Con una stories su Instagram, la partenopea ha sottolineato:

“Sono stata zitta per troppi giorni, ma adesso ho deciso di parlare. Ho 21 anni e mi sto semplicemente divertendo a Ibiza con le mie amiche. Per quanto riguarda tutti i pettegolezzi basati su semplici like di amici, voglio dirvi che vi commentate da soli”.

Poi sul suo Luigi, Sara ha aggiunto: “La mia vita sentimentale è chiara a tutti. Soprattutto vi do un consiglio: godetevi la vostra vita, non dedicatevi a quella degli altri. Baci”.