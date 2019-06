Sara Affi Fella, tatuaggio in inglese ma è sbagliato: massacrata sui social

Un tatuaggio è per sempre. Per fortuna, o purtroppo. Nel caso di Sara Affi Fella la seconda, visto che il tatuatore di fiducia dell'ex tronista è incappato in un clamoroso errore: una frase in inglese sulla schiena, ma sbagliata come le hanno fatto notare i follower appena postata la foto (e rimossa poco dopo).

"For those like me who never give up", che significa "Per quelli che come me non si arrendono mai", è stata stravolta con un "my" al posto di "me". Pioggia di critiche e sfottò sui social, poi il durissimo sfogo del volto noto di Uomini e Donne nelle stories di Instagram: "A me non me ne frega un c*** di quello che scrivete, perché siete delle persone talmente tristi e povere dentro che magari un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare, ma la vostra cattiveria purtroppo no".

Il morfino - questo il nick del tatuatore - sarà anche bravissimo a non far sentire dolore, come spiega Sara Affi Fella, ma forse con l'inglese non è proprio il numero uno.