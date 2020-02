Sara Croce: "Abbordata da Cristiano Ronaldo, gli ho dato il due di picche"

Rivelazioni scottanti quelle fatte giovedì sera da Sara Croce a 'Rivelo', il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time.

La modella, ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', sarebbe stata corteggiata da Cristiano Ronaldo, a quanto pare un habitué delle conoscenze sui social, ma non si sarebbe lasciata travolgere dal fascino latino dell'attaccante bianconero. "Ho dato il due di picche a Ronaldo - ha fatto sapere - Lui scrive sui socia alle ragazze e c'è chi ci sta e chi non ci sta. Una persona a me conosciuta ha dato a lui il mio numero. Un giorno mi scrive: 'Sono Cristiano, usciamo? Ti vengo a prendere?'. Su Whatsapp non aveva la foto e non credevo fosse lui, allora per dimostrarmi che fosse il vero Cristiano Ronaldo mi scrisse: 'Ti blocco e sblocco su Instagram'. Era lui! Ho iniziato a parlarci".

Qualche chiacchiera e niente di più, Sara Croce non ha mai consideato l'idea di un flirt con il calciatore portoghese: "Penso che mettersi con un calciatore sia sinonimo di corna". E un secco 'no' lo avrebbe rifilato anche ad Andrea Damante, conosciuto la scorsa estate e con il quale sembrava essere nato l'amore. Difficile da conquistare la ragazza...