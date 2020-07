Sara Daniele ricorda papà Pino con una foto inedita: “L’amore indissolubile e infinito tra padre e figlie”

In uno scatto inedito che cattura l’attimo di una risata e il contesto famigliare di una serata come tante, c’è tutto l’amore che lega un padre alle sue figlie. Lui è Pino Daniele, l’indimenticabile cantautore scomparso il 4 gennaio 2015, ritratto mentre abbraccia le sue ‘bambine’ Sara e Sofia con il sorriso orgoglioso e insieme tenero di un uomo che ha accanto a sé due tra le persone più importanti della sua vita.

E’ Sara Daniele a postare l’immagine sul suo account Instagram, quale emblema di un sentimento che vive oggi come e più di ieri nonostante tutto, con una riflessione che è completamento di una foto che già da sola racconta tutto.

“Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: “siete proprio belli insieme vi devo immortalare”, ricorda la figlia dell’artista napoletano: “Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”. In pochi minuti sono stati oltre 30mila i follower che hanno apprezzato un pensiero tanto delicato, rivolto a uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano che in questa occasione è solo un papà innamorato perdutamente delle sue figlie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Napoli arriva un enorme murale di Pino Daniele. Il figlio Alex: "Finalità benefica"

A cinque anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la Pino Daniele Trust Onlus insieme alla Fondazione Jorit dedicano all'indimenticato artista napoletano un maxi murale che sarà realizzato a Napoli sulla facciata del 'Palazzo Alto' delle Ferrovie dello Stato, che dalla stazione di Napoli Centrale, sovrasta piazza Garibaldi. I lavori per la realizzazione dell’opera iniziano in questi giorni e saranno completati entro settembre 2020. “Il nostro supporto per la realizzazione del murale va al di là di un'attività di valorizzazione della figura artistica di mio padre – ha spiegato Alex Daniele, figlio di Pino e Presidente dell'Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus – è in via di definizione un protocollo per coniugare la realizzazione dell'opera ad una finalità benefica a supporto degli operatori dello spettacolo e di progetti di carattere culturale e didattico”.