Sara Tommasi in love, ma niente figli: non può sospendere i farmaci in gravidanza

Sembra essere sulla strada giusta Sara Tommasi. La showgirl da anni soffre di bipolarismo, ma ora si sta finalmente curando e pian piano sta riprendendo in mano la sua vita. A cominciare dall'amore.

Sara ha un compagno, come svela a Nuovo: "Si chiama Angelo, ha 46 anni e lavora come impiegato in un'azienda. Ci siamo incontrati al supermercato e tra noi è subito scattato il colpo di fulmine". Con lui è felice e ha progetti importanti, anche se per il momento deve rinunciare a un figlio: "Se sospendessi i farmaci in gravidanza la mia malattia tornerebbe ad avere la meglio su di me".

Per ora deve pensare solo a curarsi e a ricominciare gradualmente, anche con il lavoro. Il suo desiderio è di riaffacciarsi nel mondo dello spettacolo e il Grande Fratello Vip potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio per lei: "Avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente". E non è detto che il suo appello non venga accolto.