Sara Tommasi: "Ho rischiato di morire in casa"

Una forte disintossicazione, la battaglia contro il bipolarismo, la recente gravidanza interrotta. Sono tante le battaglie combattute da Sara Tommasi, che oggi riavvolge il nastro e racconta gli anni difficili ormai alle spalle in un comunicato diffuso alla stampa, dimostrando tutta la sua voglia di tornare a mettersi in gioco in televisione. “Ho passato anni veramente terribili - scrive la showgirl, che si curata con la psicoterapia - tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no"

Sara Tommasi: "Ho rischiato di morire"

Reduce da una periodo di eccessi, Sara oggi è pronta a guardare in faccia il passato per ricominciare dal futuro. Accanto a lei gli amici più importanti e il fidanzato Angelo. "Soffrivo di bipolarismo e stavo ancora peggio perché la patologia veniva accentuata dall’uso di droghe, alcol e psicofarmaci”, dice la soubrette, che poi racconta un aneddoto molto forte. “Ricordo quella notte a Milano di qualche anno fa, ero scappata da Terni ed ero finita in casa con degli alcolizzati e dei tossicodipendenti, ho rischiato di morire! Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi per i capelli, mi hanno fatta ricoverare e mi hanno salvato la vita".

"Ho bisogno di rinascere in tv, da Barbara d'Urso riuscirei ad essere me stessa"

Ma ora il peggio è passato. E il sogno più grande resta quello di ricominciare a lavorare. "Ora faccio sport, mangio bene, mi curo, mi voglio bene e ho bisogno di andare in televisione a parlare della mia rinascita, sicuramente da Barbara d’Urso riuscirei ad essere me stessa e a raccontarmi senza filtri. Economicamente non sto male, quando facevo televisione e guadagnavo tanto ho fatto la formica e ho comprato delle case. Vorrei lavorare solo per una mia gratificazione personale e perché mi manca molto il contatto con i miei fans, per strada la gente mi ferma e mi ama, vorrei tornare a fare il mio lavoro di showgirl, non chiedo altro!”