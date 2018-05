Sara Tommasi "viva per miracolo": la showgirl racconta gli anni più bui

Sara Tommasi, dopo essere stata intervistata a Le Iene qualche giorno fa, è tornata a raccontare gli anni più difficili della sua vita in un'intervista a Vero. La showgirl ha raccontato di essere affetta da una forma di bipolarismo di carattere genetico che le ha fatto perdere completamente il controllo di se stessa per un lungo periodo:

"A 27 anni qualcosa nella mia testa ha cominciato a non funzionare. È avvenuto tutto molto lentamente, senza veri e propri segnali forti che potessero mettermi in allarme. Non sapevo quello che facevo - ha dichiarato al settimanale la Tommasi - potevano propormi di tutto, tanto io non avevo minimamente la forza di reagire e ragionare".

La showgirl ha dichiarato di essere salva per miracolo: "Ci sono state delle volte che sono stata letteralmente raccolta per strada, in stato confusionale, e portata all'ospedale con l'ambulanza. Credetemi, è un miracolo se sono ancora viva".

Sara Tommasi: un uomo le ha fatto voltare pagina

A permettergli di voltare pagina, potendo oggi parlare di quei momenti bui, è stata sicuramente la forza di volontà di Sara Tommasi, ma anche quella persona che ora è al suo fianco: "C'è un uomo che mi è vicino e che mi vuole tanto bene. L'ho conosciuto tre anni fa, facendo la spesa al supermercato, e abbiamo stretto una bella amicizia. Però non sono ancora pronta per avere una relazione importante perché sono molto concentrata su me stessa, anche se io vorrei tanto. La verità è che sogno una vita normale", ha detto ancora Tommasi a Vero.