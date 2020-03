Lo scherzo delle Iene a Elena Santarelli: "Rubati i soldi della tua associazione benefica". La videoanticipazione

Elena Santarelli nella trappola delle Iene. Gli autori della trasmissione di Italia Uno fanno credere alla showgirl che il segretario di Progetto Heal, la sua associazione che raccoglie fondi per la ricerca oncologica, si è impossessato del denaro per corteggiare una nuova fiamma. Appuntamento martedì a partire dalle 21.10 su Italia 1. Complice della beffa è Gabriele Parpiglia, autore televisivo ed amico storico di Elena. Lo scherzo arriva alla 38enne come un fulmine a ciel sereno: da circa due anni infatti è testimonial di punta della onlus formata dalle famiglie con bambini malati, medici ed infermieri che si adoperano per la cura e la ricerca scientifica nell’ambito della neuro-oncologia infantile, e che raccoglie fondi destinati a finanziare la ricerca mediante il sostegno dell’équipe medica del Bambino Gesù di Roma. Un impegno nato in concomitanza con la lotta contro il cancro combattuta dal figlio Giamomo, guarito lo scorso maggio dopo due anni di terapie.