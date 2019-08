Federica Panicucci, i segreti di un corpo da urlo: "Mi alleno in casa e niente fritti"

Per lei il tempo sembra non passare mai. A 51 anni Federica Panicucci sfoggia un corpo da ragazzina. Lo dimostrano le ultime foto pubblicate sui social, dove si è immortalata in bikini durante le vacanze estive. Ma tanta perfezione richiede necessariamente una costante attenzione alla linea. A rivelarlo è la stessa timoniera di Mattino 5, che racconta i suoi "segreti di bellezza" in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Gambe toniche, ventre piatto, fianchi disegnati e un lato b che sfida la forza di gravità. Gli scatti di Federica in costume lasciano senza fiato. Ma niente ipocrisie, lei mette subito le cose in chiaro: "Il merito è anzitutto della natura: sono nata magra e longilinea". Però "Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport".

I segreti di bellezza di Federica Panicucci

Ed ecco dunque la sua routine: "Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l’altro, avevo smesso, non avevo la forza. L’alimentazione. A 51 anni, devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi… Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine. La rinuncia che mi pesa di più? Mangerei quintali di pizza. Mi limito".

Un esempio di 'menù-tipo'? "Mi sveglio alle 5.40. Inizio con una colazione lunga per darmi la spinta, con yogurt, caffè, integratori, fette biscottate e marmellata. Leggo i giornali e alle sette sono in camerino. A metà mattina, snack di cioccolato fondente o mandorle, poi, pranzo ricco. Cena molto leggera". Provateci anche voi, da domani.