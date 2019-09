Frasi sessiste contro Selvaggia Lucarelli, un altro processo per Corona

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona, in carcere da marzo per aver violato le restrizioni dell'affidamento terapeutico. L'ex re dei paparazzi sarà processato con l'accusa di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli per alcune dichiarazioni fatte a 'L'Arena' e sui social.

"Mi dispiace per Corona, ma la mia querela era dovuta ed è educativa". Così la giornalista commenta con l'Adnkronos il rinvio a giudizio di Corona. "L'ho querelato perché ho deciso di non far passare frasi sessiste come è stata la sua, oltre che volgare e falsa - spiega -. A parte la mancata veridicità dell'affermazione fatta da Corona, la mia decisione nasce da una questione di principio. Sono frasi che si rivolgono sempre alle donne e non agli uomini. Se le donne scrivono un articolo o, come nel mio caso, un'inchiesta sull'iter giudiziario di Corona, non si contesta il contenuto ma si fanno battute cretine e sessiste. In quel caso mi diedero anche particolarmente fastidio le risatine di alcune opiniste".

"Non deve passare il messaggio che ci si possa rivolgere così a una donna - continua Selvaggia Lucarelli - per giunta urlando in tv. Mi dispiace comunque per lui che ora si trova in galera e che di cause in corso ne ha tante. Immagino che nella sua posizione qualsiasi evento giudiziario in più sia un problema, ma dovrebbe imparare a gestire con più intelligenza i periodi in cui è fuori dal carcere e continua ad andare in tv".

Fabrizio Corona, le frasi contro Selvaggia Lucarelli: "Frustrata perché non ci sono mai stato"

Era giugno del 2018 quando Fabrizio Corona, ospite del programma di Massimo Giletti, 'L'Arena', si scagliò contro la giornalista pronunciando le dichiarazioni incriminate. "Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato - aveva detto -. Sono anni che vuole il mio corpo e non glielo do". L'ex agente fotografico, poi, continuò su Instagram definendo Selvaggia Lucarelli "ossessionata" da lui e una "non giornalista".