Selvaggia Roma importunata in discoteca, il fidanzato finisce in ospedale: "Erano 7 o 8, tutti ubriachi"

Selvaggia Roma, l'ex fidanzata di Francesco Chiodalo, è finita al pronto soccorso insieme al fidanzato Luca, dopo una serata in discoteca finita male. La ragazza ne ha parlato ai suoi followers attraverso diverse stories su Instagram, raccontando nei dettagli cosa è accaduto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre.

"Mi trovo in pronto soccorso perché purtroppo c'è stata una lite fuori dalla discoteca. Mi hanno importunato e luca si è messo in mezzo per difendermi ovviamente. Ora sto aspettando il referto dei medici e quello che i medici dicono di Luca", ha raccontato Selvaggia nella prima stories, per poi ripercorrere nei dettagli quegli attimi di terrore:

"Ricordo bene. Erano in sette o otto. Lui ha fatto di tutto pur di difendermi ma ovviamente ce ne ha prese di santa ragione. Queste persone erano ubriache, molto ubrianche, mi hanno importunato e lui si è messo in mezzo. Sta parecchio male, sto un po' così, un po' agitata".

Qualche ora dopo, con un'ultima stories, Selvaggia Roma ha fatto sapere che il fidanzato sarebbe stato dimesso a breve: "Vi farò sapere le sue condizioni domani", ha poi concluso l'ex concorrente di Temptation Island.