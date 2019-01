Selvaggia Roma minacciata, l’appello di Francesco Chiofalo: “Vi prego, fermatevi”

Più volte Selvaggia Roma, rea di non aver espresso esplicito rammarico verso la malattia di Francesco Chiofalo, aveva denunciato le minacce e i pesanti insulti ricevuti sui social da spietati haters.

“Vi prego di smetterla! Non riesco più, sul serio. Mi sto ammalando”, era stata l’ultima richiesta avanzata dalla ex fidanzata del ragazzo, da poco reduce da un’operazione al cervello.

Ma il clima di odio nei confronti di Selvaggia Roma non si è affatto placato, al punto che adesso ad intervenire - seppur senza menzionare direttamente la ex fidanzata, è stato proprio Chiofalo con una storia Instagram.

Selvaggia Roma minacciata, Francesco Chiofalo agli haters: “L’odio è un sentimento negativo”

“Quello che mi è successo e quello che sto vivendo non deve generare insulti e minacce verso nessuno. Non c’è bisogno di prendersela con nessuno”, ha scritto nella sua ultima Instagram Stories Francesco: “L’odio è un sentimento negativo che non porta a nulla in queste circostanze. Vi prego, fermatevi”.

Così ‘Lenticchio’ è intervenuto indirettamente sulla vicenda che sta vedendo protagonisti gli spietati haters alla carica verso Selvaggia che, dal canto suo, poche ore fa ha pubblicato lo screenshot di un messaggio che mette in dubbio la sincerità del suo ex.

“Vi posso assicurare che in palestra di questo tumore lo si sapeva già da un anno”, si legge nello scritto di un utente che sostiene di frequentare la stessa palestra di Chiofalo: “si stava già curando da un anno”.

“A quanto pare la verità è molto più ampia”, il commento di Selvaggia.

(Di seguito le storie pubbliclate da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma)