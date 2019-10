Serena Enardu rivela: "Dopo Temptation non sono stata bene, ecco quanti kg ho perso"

Non è stato un periodo semplice per Serena Enardu. Reduce dalla rottura con lo storico compagno Pago - avvenuta nel falò di confronto di Temptation Island Vip dopo sei anni insieme -, l'ex tronista di Uomini e Donne è dimagrita a causa dello stress. A raccontarlo è proprio lei su Instagram, attraverso alcuni video con cui vuole rassicurare i suoi fan, preoccupati nel vederla più magra del solito.

Serena Enardu dimagrita dopo Temptation Island Vip

"Vi ringrazio perché so che siete sinceramente preoccupati per me - dice Serena tra le Instagram Stories - Ho letto tutti i vostri messaggi di sostegno. Volvo dirvi che sto bene e sono tranquilla. Mi chiedete di ingrassare, sto mangiando e ve lo assicuro. Ho perso in tutto sei kg". Poi precisa: "Sono passata 54 a 48, ma voglio tornare a 50. Sto cercando di prendere due kg, ora sto meglio e sto mangiando. Effettivamente c'è stato un periodo in cui ho mangiato poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare. Ma ora mi riprendo coi i miei tempi, senza fretta".

Serena spiega poi che l'aspetto fisico non è certo la priorità in questo momento. "Non mi è mai interessato in modo particolare il mio aspetto fisico anche se lo curo tanto. Piano piano ingrasserò. Per me è imporante quello che c'è dentro e non quello che c'è fuori. L'aspetto fisico non è la mia priorità".

Al primo posto ora ci sono i suoi affetti, e cioè la sorella Elga e il figlio Tommaso, accanto a cui sta ritrovando il sorriso dopo la rottura con il cantautore. Lo dimostrano gli scatti pubblicati sui social, dove racconta le sue giornate oggi all'insegna di abbracci e baci a Tommy e l'inseparabile gemella.