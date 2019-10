Serena Enardu dopo Temptation: ecco la nuova vita con la sorella Elga e il figlio (FOTO)

Che fine ha fatto Serena Enardu dopo Temptation Island Vip? Il suo falò di confronto con Pago, che ha portato la coppia a dirsi addio, è stato uno dei più appassionanti per i telespettatori. Ed ora l'ex tronista di 'Uomini e Donne' è tornata nella sua Sardegna per ricominciare dagli affetti: la sorella gemella Elga e il figlio Tommaso, 13 anni, avuto da una relazione precedente all'approdo in tv.

La nuova vita di Serena Enardu dopo Temptation Island Vip

E' su Instagram che Elga racconta la sua nuova vita, fatta di coccole con il figlio e di momenti di svago accanto alla sorella. Nelle ultime Stories le due sorelline si divertono in palestra, godendosi appieno quella che è una delle loro passioni in comune, ovvero il fitness. Entrambe bellissime, si danno da fare tra squat e addominali, approfittandone per scherzare e confidarsi. La complicità tra le due è forte da sempre e Serena sa di poter contare sulla sorella anche in un momento complicato come questo.

Spazio poi ad un pranzo di sushi insieme al suo Tommy. "Siamo a pranzo insieme mentre Tommy sfoglia un giornale in cui si parla della mamma", racconta Serena. I due poi scherzano sul fatto che i giornalisti sbagliano sempre alcuni dettagli a proposito del ragazzo. "Qui hanno scritto che ho 12 anni, invece ne ho 14 - scherza lui - L'altra volta, invece, avevano scritto che mi chiamo Samuele. Che cosa devo fare per essere pubblicato in maniera dignitosa?". Ed entrambi si lasciano andare ad una bella risata.

In basso tutte le foto di Serena Enardu dopo Temptation Island Vip (Crediti Instagram)

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip: il rapporto con il tentatore Alessandro

Sembra non esserci alcun margine per un ritorno di fiamma con Pago. “La nostra relazione era in un periodo di stallo, anche se non mancavano i momenti belli - ha detto Serena a 'Uomini e donne magazine' - Ma eravamo arrivati al punto che, se ti impegnavi tanto durante la giornata, tutto andava bene, ma se non c’è un impegno, le cose andavano alla deriva e non sempre ci sono le forze per impegnarsi. Alla fine prevalevano i momenti di apatia". E ancora: "Non c’era più un discorso di progettualità. Ho sempre sperato che questa relazione fosse quella della mia vita e continuavo ad andare avanti anche di fronte a queste problematiche".

E che cosa ne è stato, invece, della complicità con il tentatore Alessandro? La donna non ha specificato se al momento i due continuino a frequentarsi, limitandosi a raccontare l’amicizia nata durante il reality. “C’erano ragazzi bellissimi e anche molto profondi, eleganti e gentili; avevano tutto tranne che la veste di tentatori. Io, da subito, per gioco ho scelto Alessandro, per una motivazione sia estetica sia per la dolcezza che ho letto da subito nei suoi occhi”, ha ammesso: “Sono contenta di aver approfondito la conoscenza… Dopo il falò ho voluto incontrare l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto”.