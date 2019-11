Temptation, Serena Enardu un mese dopo: "Mio figlio si vede con Pago"

E' passato un mese da quando Serena Enardu e Pago si sono detti addio con l'ultimo falò di confronto a 'Temptation Island Vip'. E così oggi l'ex tronista sarda ne approfitta per fare un bilancio della sua 'nuova vita', lontana dal compagno a cui è stata legata per sette anni e vicina invece al figlio Tommaso (avuto da una precedente relazione). "A me piace stare da sola - dice tra le Instagram Stories - Ma tanto tanto tanto. Faccio un sacco di cose e mi rilasso".

Serena Ernadu dopo Temptation Island

Dopo la fine della trasmissione di Canale 5, Serena ha ricominciato da se stessa, circondadosi dell'affetto di Tommaso e della sorella gemella Elga. Tra il lavoro da influencer e lunghe sessioni di allenamento in palestra, la bellissima 43enne si sta rimettendo in piedi. E' stata proprio lei, del resto, a decidere di lasciare il compagno. "Sto cominciando a prendere in considerazione quella frase fatta: ‘Se hai la salute, hai tutto’ - racconta sempre via Instagram - E quindi devo dire che sto bene. Quindi diciamo che ho la salute e sto bene". Tempo fa, inoltre, ha dichiarato di essersi affidata ad uno psicologo per riuscire a superare questo momento difficile.

Il figlio di Serena Ernadu vede Pago

L'amore con Pago si è definitivamente interrotto, ma tra i due i rapporti sono civili, tanto che Tommy qualche volte ancora esce con il cantautore. "Mio figlio esce talmente poco… quando esce sono felicissima per lui, mi fa piacere che stia un po’ fuori". Come ha preso Tommy l'addio tra mamma e Pago? "Lui l’ha presa benissimo, anzi forse è quello che ha capito di più il mio percorso lì dentro. Mi ha anche alleggerito in molte situazioni".