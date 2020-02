Serena Enardu: “Prima avevo paura, ma oggi sposerei Pago”

Serena Enardu parla per la prima volta a Verissimo, dopo l’eliminazione dalla casa di ‘Grande Fratello Vip’ della sua travagliata storia con Pago che – dice – “prima avevo paura, ma oggi lo sposerei”.

“Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio” chiarisce la ex tronista parlando con Silvia Toffanin nell’intervista in onda su Canale 5 sabato 22 febbraio: “Il mio ingresso al Gf Vip è stato un po’ frainteso. C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio” prosegue “il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa ed io ero d’accordo. Poi, però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.

Un figlio con Pago? “Il pensiero di averne un altro mi spaventava a morte”

Alla domanda sulla voglia di avere un figlio con Pago, Serena, già mamma di un ragazzo adolescente avuto da una passata relazione, confida: “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte. Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene”.

Infine, riguardo all’esperienza vissuta a Temptation Island, Serena confida: “Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”.