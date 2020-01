Serena Enardu alla (ri)conquista di Pago, il nostalgico gesto sui social: “Mi manchi”

Non molla Serena Enardu, e seppur lontana dalla Casa Del Grande Fratello Vip in cui l’ex compagno Pago è recluso in questo periodo, tenta per come può di dimostrare quanto ancora sia innamorata di lui.

Dopo esserle stato negato di entrare nel reality per restare accanto al cantante che lei stessa ha abbandonato alla fine dell’ormai noto Temptation Island Vip, la ex tronista amareggiata dalla lontananza ha usato i social per veicolare il suo messaggio d’amore all’ex fidanzato, protagonista di un video nostalgico che riassume i loro sette anni insieme.

Serena Enardu pubblica un video sulla sua storia con Pago: “Mi manchi”

“I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore... Mi manchi”, si legge nella didascalia al filmato di oltre 5 minuti che Serena Enardu ha pubblicato su Instagram taggando l’account ufficiale di Pago: un collage di foto e di filmati che mostrano la coppia felice ai tempi della loro relazione che Serena spera possano tornare dopo la perdurante crisi.

Tanti i commenti al post di Serena Enardu, confortata da quanti le stanno augurando l’auspicata riappacificazione suggerita anche da Miriana Trevisan che, nell’incontro con il padre di suo figlio nell’ultima diretta del programma, gli ha suggerito di seguire il suo cuore e di tornare insieme alla sua ex a cui sembra ancora molto legato.