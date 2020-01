Serena Enardu, il post dopo l'incontro con Pago al Gf: "Ho pianto tutta la notte"

Il confronto tra Serena Enardu e Pago, al Grande Fratello Vip, è stato emozionante per entrambi. C'è un sentimento ancora molto forte tra i due, che non si parlavano da mesi, ma il cantautore vuole del tempo per sè e per riflettere sulla loro storia, finita dopo 7 anni a Temptation Island.

Il televoto ha dato a Serena la possibilità di entrare in Casa venerdì sera, durante la seconda puntata del reality, ma non di restarci una settimana. Dai loro sguardi, dalle parole che si sono detti e dall'abbraccio che si sono scambiati prima di salutarsi, però, è evidente che il loro più che un addio sia un arrivederci.

Quello che accadrà quando Pago sarà fuori dalla Casa è un mistero tutto da scoprire, ma certamente Serena sarà lì ad aspettarlo. Non è stato semplice per lei affrontarlo, in diretta tv, e ancora più difficile è accettare la sua decisione di restare solo. "Ho pianto tanto - ha scritto su Instagram la Enardu la mattina dopo il loro incontro - Tutta la notte. Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per me... Ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché ioi potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti".