Ladri svaligiano la casa di Serena Grandi, lei fa appello a Salvini: "Qua servono le ruspe"

Davvero una brutta sorpresa per Serena Grandi. La sua casa di Rimini è stata svaligiata dai ladri. La scoperta è stata fatta al suo rientro da Roma dove aveva partecipato alla trasmissione "La vIta in diretta".

Serena Grandi, furto in casa: "Rubate anche le ceneri dei miei genitori"

L'attrice si è sfogata sul web dove non solo ha denunciato l'accaduto, ma ha mandato un messaggio all'ex ministro Matteo Salvini: “Sono venuti i ladri ieri e mi hanno sfondato la casa, questi maledetti guarderanno sicuramente questi video. Caro Matteo hai ragione ‘ci vuole la ruspa’ soprattutto a Rimini. Buona giornata, la mia non è stata buona per niente". Da quanto raccontato dalla Grandi i malviventi le avrebbero messo la casa a soqquadro trafugando addirittura le ceneri dei suoi genitori, custodite in casa. Forse pensando di trovare gioielli.

L'incontro con Salvini

Già in passato la bella romagnola aveva dichiarato la sua simpatia nei confronti del leader del Carroccio, rivelando di aver votato per lui. Serena Grandi ha inoltre affermato di voler incontrare Matteo Salvini, chissà se lo farà proprio in queste ore considerando che il senatore si trova nei pressi di Rimini per il suo tour elettorale.