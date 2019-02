Serena Grandi e la lotta contro il tumore: "Mi sto curando, la malattia ti cambia"

E' una battaglia, quella contro il tumore, che sta combattendo con coraggio e determinazione Serena Grandi. L'attrice, che poche settimane fa ha svelato di essere stata operata per una cancro al seno, è tornata a parlarne ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2: "Sono di ottumo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne all'ascolto, prevenzione, prevenzione, prevenzione".

"Mi sono accorta di questo tumore al seno per caso - ha spiegato l'attrice - Per fortuna i problemi sono stati risolti, oggi mi sto curando, non sto facendo la chemio per fortuna, la malattia ti cambia, ti cambia molto. Sono felice di aver incontrato dei medici che sono dei ricercatori, non dei medici che pensano soltanto ad avere una macchina lussuosa. Sono stata curata e coccolata, ho visto in ospedale almeno 2000 donne operarsi, c'è una condivisione da parte mia verso le altre donne, bisogna prevenire, siamo sempre sul filo del rasoio, la vita può fare brutti scherzi".

Non si tira indietro quando sulle vicende giudiziarie che l'hanno riguardata (fu arrestata nel 2003, accusata di detenzione e spaccio di cocaina, vicenda dalla quale uscì prosciolta dalla magistratura prima ancora che iniziasse il processo): "Ho pagato ciò che è la macchina del fango. E ho pagato il mio nome. Se non mi fossi chiamata Serena Grandi non sarebbe accaduto niente. Il dolore è stato enorme, venirne fuori è stata dura. Ma ne sono uscita. Mi hanno anche risarcito, mi hanno dato 100.000 euro. Mi sono divertita, ho viaggiato. A volte con il vile denaro si sistemano tante cose".