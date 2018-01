Serena Grandi a Domenica Live: "Ho subito violenza da un prete"

Puntata paranormale oggi a Domenica Live. Nel salotto di Barbara D'Urso tanti ospiti vip si sono confrontati sull'argomento, raccontando le loro esperienze con defunti, presenze ed energie particolari.

In prima fila tra gli scettici Alessandro Cecchi Paone, ed è proprio durante un'accesa discussione tra lui e Serena Grandi che l'attrice ha fatto una rivelazione bomba. "Queste cose non esistono - ha tuonato il famoso divulgatore scientifico - Capisco che possono avere a che fare con la religione, allora andate da un prete". "Io da un prete non ci vado - ha risposto infervorata la Grandi - Io ho subito la violenza da un prete".

Una frase forte che non è passata di certo inosservata, soprattutto per Barbara D'Urso, che ha subito chiesto chiarimenti. "Non è stata una violenza fisica - ha chiarito l'attrice - non ero sola, è successo a me e a un'altra bambina. Ne riparleremo".