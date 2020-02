Serena e Pago insieme: il commento definitivo dell’ex tentatore Alessandro

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme anche grazie all’avvicinamento forzato nella Casa del Grande Fratello Vip che ha ricreato l’occasione per superare i contrasti causa della fine della loro storia dopo sette anni durante il reality ‘Temptation Island Vip’.

In quell’occasione televisiva la ex tronista di Uomini e Donne si era particolarmente avvicinata al tentatore Alessandro Graziani da molti indicato come causa della rottura con il compagno, responsabilità che adesso il ragazzo vuole assolutamente escludere.

Alessandro Graziani dopo Temptation Island Vip: le sue parole su Serena e Pago

Oggi Alessandro Graziani è tra i protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne dove corteggia Giovanna Abate. Per lui il feeling con Serena nato durante Temptation Island Vip appartiene al passato e oggi tra loro resta una bella amicizia, ma nulla di più, certo com’è di non essere stato il motivo scatenante di una crisi di coppia che già non navigava in buone acque al tempo della partecipazione al reality di Canale 5.

“Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione”, ha raccontato il ragazzo in un’intervista a Uomini e Donne Magazine: “Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso”

Questo per Alessandro, raggiunto anche da Alfonso Signorini per a chiedergli informazioni sul suo rapporto con l’allora concorrente, è un momento da dedicare interamente alla sua nuova avventura televisiva che spera possa avere anche dei riscontri sentimentali: “Penso se ne sia parlato già abbastanza. Se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato”.

Insomma, argomento chiuso (forse) una volta per tutte.