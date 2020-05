Serena lascia Pago, Miriana Trevisan: "Ha dormito qui a casa mia"

Che cosa c'è dietro alla fine della storia d'amore di Pago e Serena Enardu? Il ritorno di fiamma della coppia è durato il tempo di una partecipazione al Grande Fratello Vip e non ha resistito alla pandemia. Ignoti i motivi della rottura, avvenuta ieri, anche se la situazione lascia intuire che l'amore fosse finito da tempo e che i tentativi di riprovarci messi in campo dalla coppia non sono bastati a ravvivare una fiamma già spenta. Ma è proprio mentre i due si allontanano, che lui si riavvicina all'ex moglie Miriana Trevisan.

"Tra me e Pago è tornato il sereno", ha raccontato Miriana al settimanale Nuovo, aggiungendo un dettaglio che non lascia indifferenti: "Lui ha pure dormito a casa mia…". La showgirl ha infatti una casa molto spaziosa, ma ha soprattutto un figlio, Nicola, nato proprio dall'amore per l'artista sardo. "Ho la fortuna di avere la casa grande - ha proseguito - quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. […] Io e lui comunque ci siamo chiariti".

E così, dopo la rottura con Serena, adesso i fan già sognano il ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, che di ritorni di fiamma se ne intendono. Dopo essersi sposati nel 2003, infatti, si sono separati nel 2006, per poi tornare insieme nel 2008 e mettere al mondo un figlio nel 2009. Che il 2020 sia foriero di dolci novità?