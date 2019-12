Serena Rutelli sulla famiglia d’origine: “Sono spariti. Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta”

Serena Rutelli è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Adottata insieme alla sorella Monica quando aveva solo 7 anni da Francesco e Barbara Palombelli, la ragazza ha colpito la sensibilità del pubblico per la sua storia personale, tornata mediaticamente attuale quando la madre biologica e il fratello sono tornati a farsi sentire durante la sua partecipazione al reality di Canale 5. Ma adesso, a distanza di qualche mese da allora, rispondendo ad alcune domande che le sono state rivolte su Instagram, la 29enne ha raccontato che non avrebbe più avuto notizie della sua famiglia d’origine.

Serena Rutelli parla della madre biologica e del fratello

“Non si sono mai più fatti sentire. Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti? Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta”, ha raccontato Serena Rutelli rispondendo su Instagram a chi le ha chiesto notiie a riguardo: “Ma avevo previsto che sarebbero venuti fuori solo per avere un briciolo di visibilità”.

Come già spiegato durante il Grande Fratello, Serena continua a considerare la sua unica famiglia quella adottiva, motivo per cui l’eventuale incontro con i membri della sua famiglia d’origine non avrebbe certo cambiato le sue convinzioni: “Lo era prima, lo è adesso, lo sarà sempre. Ci sono cose che non riesco ad affrontare e non riuscirei a perdonare mia madre. Sono fatta così. E poi una famiglia ce l’ho”.

Serena Rutelli va a convivere con il fidanzato

Qualche giorno fa Serena Rutelli ha condiviso con i follower l’emozione per l’imminente convivenza con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi di 9 anni più giovane: “Sono felice più che per me, per lui, dato che è un ragazzo giovane che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi con una donna di 29 anni, non è semplice”, ha spiegato Serena innamoratissima del ragazzo che di recente è stato vittima di un episodio di razzismo.

“In un bar, parlava con un bambino e scherzando gli ha chiesto consiglio su che trancio di pizza prendere. La mamma è uscita dal bagno e ha urlato al figlio: ‘Quante volte ti ho detto che non devi parlare con quella gente lì’”, ha raccontato: “Ma come si fa nel 2019 ad avere pregiudizi tanto beceri? Se fossi stata presente avrei risposto alla signora in maniera educata, ma risoluta e molto dura. Non tollero le discriminazioni di alcun genere.