Sharon Stone cerca il partner online, ma l'app di incontri crede sia un fake e la blocca

Tempi duri per chi è alla ricerca dell’anima gemella, anche per una bellezza strepitosa del calibro di Sharon Stone che si è rivolta al servizio offerto da un’app di incontri online per poi scontrarsi con gli svantaggi della sua grande fama.

L'attrice 61enne, infatti, si è iscritta a Bumble, una delle tante applicazioni utili per i single in cerca di partner, ma molti utenti, insospettiti dalla circostanza che davvero una donna del suo fascino potesse rivolgersi al mezzo per conoscere un uomo interessante, hanno segnalato l'account pensando fosse un fake. E così è stato: l’app ha bloccato l’attrice che ha dovuto protestare su Twitter la sua amarezza per far capire che sì, la Sharon Stone sull’app di incontri era proprio lei in carne e ossa.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) 30 dicembre 2019





“Mi sono iscritta a Bumble ma mi hanno chiuso l’account. Me ne sono accorta quando sono andata a controllare la lista degli appuntamenti”, ha scritto Sharon Stone su Twitter dopo essersi vista bloccare l’account: “Alcuni utenti hanno cominciato a scrivere che il mio profilo era falso. Ehi Bumble, mi stai escludendo? Non chiudermi fuori dall'alveare". Pronta allora è stata la riammissione dell’attrice nella cerchia dei single alla ricerca dell’anima gemella con tanti auguri da parte della direttrice editoriale dell’app che le ha scritto: “Spero che tu possa trovare il tuo tesoro”.

Dopo la fine dei due matrimoni, il primo con il produttore Michael Greenburg, il secondo con il giornalista Phil Bronstein, Sharon Stone non rinuncia affatto a trovare l’uomo della sua vita con ogni mezzo. E chissà se adesso non sarà la tecnologia a fare da cupido per un incontro con un uomo che già si immagina molto, molto fortunato…