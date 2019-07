Sharon Stone: “Dopo l’ictus ho perso tutto, anche mio figlio. Dimenticata come Lady D”

Un racconto commosso, pieno di un dolore ancora vivo nell’animo e nella memoria, è quello che Sharon Stone ha rilasciato a Variety, intervenendo come testimonial di una campagna di sensibilizzazione sulle malattie che compromettono il cervello. “Ecco perché lo faccio: mia madre ha avuto un infarto. Mia nonna ha avuto un ictus. Io stessa ho avuto un forte ictus e un'emorragia cerebrale di nove giorni”, ha raccontato la splendida attrice 61enne che ha ripercorso i difficili momenti della sua vita segnati dai problemi di salute.

Sharon Stone ricorda il periodo successivo all'ictus

L’indimenticabile attrice di ‘Basic Instinct’ fu colpita da un ictus nel 2001 e affrontò una difficile riabilitazione per riacquistare la parola e le capacità motorie. In quegli anni il marito chiese il divorzio e ottenne anche la custodia del loro figlio: “La gente mi trattava in maniera brutalmente cattiva. Dalle mie colleghe alla giudice che ha gestito il caso per la custodia di mio figlio. Non credo che nessuno capisca quanto sia pericoloso un ictus per le donne e quello che serve per recuperare. Mi ci sono voluti circa sette anni”, ha ricordato Sharon Stone per poi citare Diana Spencer, scomparsa in un tragico incidente nel 1997, a cui si sente in qualche modo vicina.

“Ho perso tutto ciò che avevo. Ho perso il mio posto nel business. Ho dovuto ipotecare la casa. Ero la stella più amata del cinema, sapete? Mi è successo quello che è accaduto a Lady Diana. Lei è morta e io ho avuto un ictus. E siamo state entrambe dimenticate”, ha aggiunto l’attrice che ha concluso con un consiglio: “Se avete un forte mal di testa, andate all'ospedale. Io ci sono andata solo al terzo o quarto giorno del mio ictus. La maggior parte delle persone muore. Avevo l'1% di possibilità di sopravvivere quando sono stata operata, non sapevano se sarei vissuta per un altro mese”.