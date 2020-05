Sharon Stone, bellezza senza età: a 62 anni il bikini è impeccabile

Chi non ricorda Sharon Stone in "Basic Instinct", l'iconico film del 1992 in cui accavallava le gambe fasciata in un sensualissimo tubino bianco? Ebbene, trent'anni dopo, quelle gambe continuano a far sognare. Oggi la diva americana ha 62 anni e raccoglie complimenti via social immortalandosi a bordo piscina nella sua casa di Los Angeles.



Con il fogliame verde californiano come fondale, Sharon si lascia fotografare in giardino. Prima seduta su un divano di vimini insieme all'adorabile cane Bandit, poi mentre cammina sul ciottolato indossando una maschera sul volto: "Così tengo unita la mia testa", scherza in didascalia. La silhouette è impeccabile, il ventre piatto e le gambe slanciate.

Pioggia di commenti tra i follower. Centomila i like in poche ore. "Mi ricordi che invecchiare può essere buono", scrive una donna. "Ancora un'icona", aggiunge un'altro fan. Tra i tanti complimenti anche quelli della top model Naomi Campbell, che lascia una emoticon a forma di cuore.

Già nei giorni scorsi Stone si era mostrata in versione 'nature'. Ad essere apprezzate sono state, in particolare, le sue foto senza trucco. In questo periodo di quarantena, infatti, l'attrice si è raccontata in versione casalinga, prediligendo un inedito look acqua e sapone.