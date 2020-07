Signorini, in vacanza con Ciavarro e la Incorvaia a tutto gossip: "De Martino e Mariana Rodriguez si sono già lasciati?"

Vacanze ad alta quota per Alfonso Signorini, che anche quest'anno ha scelto la montagna per trascorrere l'estate. Tra le vette dell'Alto Adige, il direttore di Chi ha incontrato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che non vedeva dalla fine del Grande Fratello.

Pranzetto al rifugio per i tre, che non hanno potuto fare a meno di spettegolare sul gossip più bollente dell'estate, quello che riguarda Stefano De Martino e le presunte fiamme che da settimane ormai gli vengono attribuite. "Sono in un rifugio di montagna a mangiare il formaggio, con le mucche e gli asinelli, mancano solo Heidi e Peter, ma li ho trovati" annuncia Signorini ai follower tra le storie di Instagram, per poi svelare l'identità dei suoi commensali, Paolo e Clizia.

"Che sorpresa - continua Alfonso - Vi ho sgamati. Stavamo parlando di De Martino e di Mariana Rodriguez, non fate finta di niente che siete delle serve peggio di me". I due se la ridono, ma davanti allo smartphone fanno i timidi. E' allora che Signorini incalza, tirando in ballo (per la seconda volta) la sua amica Alessia Marcuzzi: "Si sono già lasciati? Ma De Martino non stava già con la Marcuzzi?". Due indiscrezioni sempre smentite dai diretti interessati, che però fanno tanto divertire il re del gossip...