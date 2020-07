Alfonso Signorini a cena con Alessa Marcuzzi: "De Martino dentro a pagare il conto"

Per fortuna ci sono gli amici. Dopo il tritacarne mediatico che l'ha fatta a pezzi per il presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi prova a gettarsi il gossip alle spalle e si concede una cena in allegria. A tavola anche Alfonso Signorini, che oltre a immortalare la bella serata sferra un colpo nei confronti del 'rivale' Dagospia che settimane fa lanciò la bomba sul triangolo amoroso, smentita da tutti i diretti interessati.

"Serata matta - scrive il giornalista a corredo della foto condivisa su Instagram - ps De Martino era dentro a pagare il conto". Una frecciatina che non passa inosservata e suona come ennesima smentita del gossip dell'estate. E poi, se lo dice Signorini...

A gettare secchiate d'acqua sugli infuocati rumors ci aveva già pensato Alessia Marcuzzi, qualche giorno fa, tornata a farsi vedere su social e copertine insieme al marito Paolo, con cui si era vociferata nei mesi scorsi una crisi, ma Alfonso non poteva farsi sfuggire un'occasione così ghiotta per la stoccata definitiva. Dago incassa o rilancia?