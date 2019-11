Signorini sulla ‘fluidità’ di alcuni vip: “L’orientamento sessuale non è cosi definito”

(Alfonso Signorini sugli orientamenti sessuali di alcuni vip)

Nella prima puntata della stagione di ‘#Cr4 La Repubblica delle Donne’ Piero Chiambretti ha affrontato con Alfonso Signorini il tema della ‘fluidità’, definizione sempre più spesso usata per riferirsi a quanti non vogliano esprimere pubblicamente i loro gusti sessuali. Sull’argomento il direttore del settimanale Chi si è espresso di recente in occasione dell’intervista rilasciata al suo giornale da Gabriel Garko e nello studio televisivo di Rete4 è tornato sull’argomento riferendosi all’atteggiamento di alcuni personaggi dello spettacolo “fluidi” perché mai hanno espresso le loro tendenze.

Signorini e i vip ‘fluidi’

“Ci sono degli artisti di cui si è parlato molto che volutamente non si sono mai pronunciati né per un verso né per un altro. Sono i cosiddetti ‘fluidi’. Oltre a Garko, penso a Mahmood, Marco Mengoni, Renato Zero, Roberto Bolle, Gianna Nannini…”, ha dichiarato Signorini dopo aver ammesso quanto abbia sofferto da ragazzo per gli insulti ricevuti proprio per la sua omosessualità e totalmente d’accordo sulla loro decisione di non rendere pubbliche le loro tendenze sessuali.

“Io sono orgoglioso di essere gay. Ma dire fortuna in questo contesto sociale è azzardato”, ha poi aggiunto dissentendo dal parere di Cristiano Malgioglio che, al contrario, si è detto fortunato ad esserlo “L’orientamento sessuale non è cosi definito”, ha poi concluso: “Io ho fatto l’amore con una donna tre mesi fa, parte tutto dalla testa. Se una mi affascina a livello intellettuale io la trovo sensualissima”.