Silvia Provvedi racconta il parto della sua Nicole: “Il cesareo non era programmato”

A qualche giorno dalla nascita della sua prima figlia avvenuta il 18 giugno, Silvia Provvedi è tornata sui social per condividere con i follower la gioia della maternità e raccontare il parto della piccola, avvenuto con un cesareo deciso all’ultimo momento sotto consiglio medico.

“Sono in fase di ripresa. Malgrado non fosse programmato sono dovuti intervenire col cesareo”, ha spiegato la cantante del duo ‘Le Donatella’ in una serie di Storie Instagram che hanno ripercorso i momenti di quella che comunque è stata un’operazione a tutti gli effetti e, come tale, sta richiedendo tutto il decorso operatorio proprio di un intervento. Tuttavia, la neomamma ci ha tenuto a ribadire l’ottimo stato di salute suo e della piccola che “è un agioletto” e a ringraziare lo staff medico che si è preso cura di lei: “Sono stata coccolata, assistita nel migliore dei modi. E’ passato qualche giorno, ma mi sono sentita a mio agio. Sono giorni particolari, è un limbo bellissimo, mio sto godendo attimi pazzeschi”.

Silvia Provvedi mamma: la storia d’amore con Giorgio De Stefano

Nicole è frutto della relazione tra Silvia Provvedi e l’imprenditore Giorgio De Stefano che il pubblico televisivo ha conosciuto con il nome misterioso di Malefix quando la cantante era una concorrente del GF Vip. L’intenzione della coppia è quella di convolare a nozze, ma per il momento ogni pensiero resta concentrato sulla piccola, frutto di un amore che il tempo ufficializzerà con una cerimonia da sogno.