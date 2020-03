Silvia Provvedi, incinta, sfoggia il pancione al settimo mese: "Andrà tutto bene" (FOTO)

La gioia più grande nel momento più difficile. Silvia Provvedi, 27 anni, vive la sua prima gravidanza nel pieno dell'emergenza coronavirus. A giugno la cantanto diventerà mamma di una bambina, frutto dell'amore per l'imprenditore calabrese Giorgio De Stefano. "Andrà tutto bene", scrive su Instagram per esorcizzare la paura dell'emergenza sanitara, aggiungendo a corredo uno scatto dal pancione al settimo mese.

Un selfie allo specchio, in bagno, con il pancione in bella vista e il viso acqua e sapone. Così la futura mamma Silvia Provvedi si immortala per i fan. "In questa foto rappresenti appieno la vita", scrive qualcuno. "Per te è facile, hai in circolo gli ormoni della felicità", scherza qualcun altro. Messaggi a cui la gemellina del duo canoro 'Le Donatella' risponde con affetto e con una pioggia di emoticon a forma di cuore.

Silvia Provvedi incinta di Giorgio De Stefano

Un mese fa Silvia ha raccontato a Verissimo le sue sensazioni sulla gravidanza . “Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”. Lui è, appunto, Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un locale a Milano, a cui è legata da un paio d'anni e che i telespettatori hanno imparato a conoscere con il soprannome di 'Malefix' durante l'esperienza televisiva di Silvia al Grande Fratello Vip.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.