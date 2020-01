Silvia Provvedi mamma sexy con pancino alla festa di un'amica / FOTO

Dicono che la gravidanza renda le donne più belle. E Silvia Provvedi, incinta di cinque mesi del suo primo figlio, ne è la conferma. Solo una settimana fa il settimanale 'Chi' dava la notizia della cicogna in arrivo per la cantante del duo 'Le Donatella', legata da un anno al compagno Giorgio De Stefano. Ed ora Silvia sfoggia il suo pancino su Instagram senza farne più segreto.

Silvia Provvedi mamma sexy

Durante la gravidanza, Silvia Provvedi non rinuncia ad essere sexy. Tutt'altro. Sui social indossa abiti premaman ma eleganti al tempo stesso. Salopette in jeans durante il giorno, per essere comoda con stile. E poi abiti attillati (ma non troppo) per la sera. Un esempio? In occasione del party a cui ha partecipato ieri sera (la festa di compleanno di un'amica), Silvia era bellissima nel suo tubino premaman con maniche a sbuffo.

Silvia Provvedi mamma sexy, tutto sulla love story con Giorgio De Stefano

A lungo protagonista delle cronache rosa per via della turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona, Silvia ha finalmente trovato un nuovo equilibrio. La cantante e Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano, stanno insieme da quasi due anni e diventeranno genitori a giugno. Subito dopo la nascita, la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi. La coppia è diventata più unita dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove lui era noto agli altri concorrenti solamente con il nomignolo di Malefix: “E’ una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore - ha ammesso lei una volta uscita dal reality, facendo piazza pulita della scaramanzia - Ha valori e principi, sto vivendo un bel momento...”. Oggi finalmente ne conosciamo il volto, visto che finora l'uomo ha preferito evitare di esporsi pubblicamente. Ma la notizia della dolce attesa è così lieta da metterci la faccia.