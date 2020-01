Le prime foto di Silvia Provvedi incinta (e del suo misterioso fidanzato)

Sui social network - dove è attivissima accanto alla gemella Giulia - Silvia Provvedi ha fatto molta attenzione a nascondere il pancino della sua prima gravidanza, attraverso inquadrature strategiche e abili tagli fotografici. Ma nulla ha potuto contro i paparazzi del settimanale 'Chi', che l'hanno pizzicata col pancione in bella vista di fronte ad un noto ristorante milanese insieme con l'inseparabile gemella e con il fidanzato Giorgio De Stefano.

Le prime foto di Silvia Provvedi incinta

A lungo protagonista delle cronache rosa per via della turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona, Silvia ha finalmente trovato un nuovo equilibrio. Il magazine diretto da Alfonso Signorini pubblica in esclusiva le prime immagini della cantante incinta di cinque mesi mentre festeggia nel locale meneghino. Il lieto evento è previsto per i primi di giugno e Silvia spera di dare alla luce una femmina. Subito dopo la nascita, la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi.

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano, stanno insieme da quasi due anni. La coppia è diventata più unita dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove lui era noto agli altri concorrenti solamente con il nomignolo di Malefix: “E’ una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore - ha ammesso lei una volta uscita dal reality, facendo piazza pulita della scaramanzia - Ha valori e principi, sto vivendo un bel momento...”. Oggi finalmente ne conosciamo il volto, visto che finora l'uomo ha preferito evitare di esporsi pubblicamente. Ma la notizia della dolce attesa è così lieta da metterci la faccia.