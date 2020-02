Silvia Provvedi, mamma super sexy, posa col pancione in lingerie (FOTO)

La gravidanza ti fa bella. Lo sa bene Silvia Provvedi, incinta di sei mesi, che ha posato per un romantico servizio fotografico in lingerie per sfoggiare con orgoglio il suo pancione. 27 anni compiuti, la cantante del duo Le Donatella aspetta il primo figlio dal compagno Giorgio De Stefano e grida al mondo tutta la sua gioia.

Silvia Provvedi incinta e supersexy

Bellissima con i suoi occhi chiari e i capelli a caschetto, Silvia sfoggia uno sguardo più dolce del solito. Merito del lieto evento, che la fa camminare tre metri sopra il cielo. "Aspettando te", scrive a corredo degli scatti, mentre guarda l'obiettivo della telecamera. Con lei anche alcune truccatrici. Il clima è quello di festa. "Che bella", scrive tra i commenti Michelle Hunziker, insieme ai complimenti di tanti altri colleghi del mondo dello spettacolo, come le showgirl Samantha De Grenet e Federica Nargi.

Silvia Provvedi incinta: "Frutto di un grande amore"

I preparativi per accogliere il piccolino (o la piccolina?) sono già cominciati. Si comincia dal nome. "Stiamo ancora discutendo su quest’aspetto, diciamo che al momento i nomi in pole position sono due. Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano". Poi sarà tempo di fiori d'arancio? Chissà. "Non mi è mai interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce - ammette Silvia - Diamo però tempo al tempo".

Silvia Provvedi incinta, tutto sull'amore con Giorgio De Stefano

A lungo protagonista delle cronache rosa per via della turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona, Silvia ha finalmente trovato un nuovo equilibrio. La cantante e Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano, stanno insieme da quasi due anni e diventeranno genitori a giugno. Subito dopo la nascita, la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi. La coppia è diventata più unita dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove lui era noto agli altri concorrenti solamente con il nomignolo di Malefix: “E’ una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore - ha ammesso lei una volta uscita dal reality, facendo piazza pulita della scaramanzia - Ha valori e principi, sto vivendo un bel momento...”.