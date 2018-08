"C'è chi lo chiama egoismo, per me è amor proprio": il durissimo messaggio di Silvia Provvedi dopo l'addio a Corona

E' un momento di grande cambiamento per Silvia Provvedi. Dopo circa tre anni d'amore, la cantante ha rotto definitivamente con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ed oggi si accinge a costruire la sua nuova vita. Un nuovo equilibrio da ricercare, il suo, ben evidenziato da un messaggio pubblicato sui social nella serata di ieri.

Se fino ad oggi, infatti, Silvia aveva custodito con massima discrezione il suo stato d'animo dopo la separazione da Fabrizio, l'ultimo post condiviso su Instagram sembra riassumerne i pensieri: "E iniziai Finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare: Situazioni, Persone, Gusti, Cose - si legge - C'è chi lo chiama Egoismo,io lo Chiamo Amor Proprio". Parole senza filtri, come sanno essere quelle di ogni donna reduce da una storia d'amore importante.

Un nuovo amore per Silvia Provvedi?

Non solo. Sembra che la cantante, metà del duo Le Donatella, stia già approfondendo la conoscenza con un altro uomo: Federico Chimirri, ex di 'Uomini e donne'. A lanciare la notizia è stato Gabriele Parpiglia, giornalista ed amico di Corona, che su Instagram si è così pronunciato: "Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei… Se lo merita. Con Fabrizio Corona era una storia finita da tempo, trascinata come quelle storie che fai di tutto per tentare di salvare ma dentro te sai che è finita. Non ci sono vincitori ma solo sconfitti a metà quando finisce un amore così importante. Il tempo dirà il resto".