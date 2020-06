"Gli rinnovo sempre di più il mio amore", Silvia Provvedi rompe il silenzio dopo l'arresto del compagno

"Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà". Comincia così il post con cui Silvia Provvedi, 26 anni, neomamma di Nicole, scrive ai follower dopo l'arresto del compagno Giorgio De Stefano in una retata antti 'ndrangheta.

Il messaggio di Silvia Provvedi dopo l'arresto del compagno

"Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora", prosegue la cantante del duo 'Le Donatella' via social. "Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza".

Nel post, Silvia tiene tra le braccia la sua bambina, Nicole, nata il 18 giugno. Poco dopo, condivide un video in cui la sorella gemella Giulia culla la piccolina. Per Silvia e per il compagno si tratta del primo figlio, arrivato dopo due anni di relazione. "Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore" è il messaggio con cui ha annunciato giovedì pomeriggio la nascita della piccola, poco prima dell'arresto di De Stefano.

Chi è Giorgio De Stefano

Giorgio De Stefano è un imprenditore che gestisce una nota catena di ristoranti frequentata da personaggi famosi a Milano. È finito in manette nel corso di una retata anti 'ndrangheta. Sono 21 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dagli agenti della Polizia di Stato nei confronti di elementi di spicco delle cosche De Stefano, Tegano e Libri di Reggio Calabria.

Come spiega l'agenzia Adnkronos, secondo l'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria i De Stefano avrebbero riscosso alcune migliaia di euro da un noto imprenditore reggino, senza tener conto degli accordi in base ai quali i proventi dovevano essere divisi tra le 'ndrine di riferimento sul territorio. Una operazione che aveva fatto emergere i conflitti all'interno dei due clan attirando l'attenzione degli investigatori.

