Silvia Toffanin: "Mai foto dei miei figli sui social, vi spiego perché"

Da sempre gelosa della sua privacy, Silvia Toffanin fa un'eccezione alla regola e si racconta in versione mamma a 'Tv Sorrisi e Canzoni'. La conduttrice, reduce dalle ferie trascorse in famiglia, è mamma due bimbi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati dalla relazione con l'imprenditore Piersilvio Berlusconi, a cui è legata da ormai 18 anni.

A differenza di molte "mamme vip", Silvia non è presente sui social e il suo quotidiano è vissuto nell'intimità delle mura domestiche. "Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata - spiega - Da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social". "Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata - aggiunge - e poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizi faccio in palestra”.

Dopo il relax passato insieme agli affetti più cari, tra qualche settimana sarà tempo di fare ritorno negli studi televisivi di 'Verissimo', che per lei è ormai una seconda casa: “Dopo tanti anni (12, ndr) ‘Verissimo' è ormai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede: sempre e solo ‘Verissimo'?, rispondo: ‘Sì, perché qui mi sento a casa'”.