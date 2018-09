Silvia Toffanin non usa mezzi termini: la confessione privata sui figli

Silvia Toffanin è prontissima per il suo ritorno a Verissimo. Il talk show di Canale 5 è ripartirà il 15 settembre, con ospiti d'eccezione, interviste, servizi e tanto altro. Ma, in attesa di farci vedere chi porterà nel suo studio, la conduttrice si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni, svelando anche alcune curiosità sulla sua vita privata e sui suoi figli.

Dopo delle belle vacanze passate al mare con la famiglia, nelle quali si è rilassata, è felice di tornare a casa: "Dopo tanti anni 'Verissimo' è ormai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede: sempre e solo 'Verissimo'?, rispondo: 'Sì, perché qui mi sento a casa'".

Silvia Toffanin: perché non ha un profilo social

Lasciando per un attimo l'argomento Verissimo, Silvia Toffanin ha parlato anche dei figli, definendosi una "mamma-organizzatrice", di quelle che dicono: "Entro venerdì devi arrivare a pagina 30". Poi la conduttrice ha svelato come mai non ha un profilo social personale, ma la vediamo solo sull'account di Verissimo: "Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata e poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizi faccio in palestra".

Non è questo, però, il principale motivo per cui Silvia Toffanin non vuole avere niente a che fare con i social: "Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata: da mamma - e qui diventa seria - le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social", ha svelato la conduttrice di Verissimo, mamma di Sofia e di Lorenzo, forse lanciando anche una velata frecciatina alle colleghe che abusano dei social.