Silvio Berlusconi e Marta Fascina arrivano insieme in Sardegna per le vacanze a Villa Certosa

Archiviata ormai la storia con Francesca Pascale, Silvio Berlusconi si prepara a trascorrere le vacanze in Sardegna nella sua Villa Certosa. Il settimanale Gente ha fotografato il Cavaliere mentre scende dalla scaletta del suo aereo all'aeroporto di Olbia e con lui c'è Marta Fascina, 30enne deputata calabrese da molti indicata come la nuova fidanzata dall'ex premier, e che sarebbe stata ben accolta dalle figlie di Berlusconi, Eleonora e Barbara, che già si trovavo a Villa Certosa.

Berlusconi (83 anni) e Marta Fascina erano già stati fotografati insieme diversi mesi fa in Svizzera al Grand Resort di Bad Ragaz, facendo impazzire il gossip.

Poco dopo, il comunicato ufficiale che sanciva l'addio tra Berlusconi e Francesca Pascale ("Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia", chiariva la nota).

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina è stata eletta alle politiche del 2018 alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Dal giugno 2018 è segretario della IV commissione Difesa della Camera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Laureata in Lettere e Filosofia, residente a Portici (Napoli), Marta Fascina ha all'attivo esperienze come addetta stampa nell'ufficio comunicazione del Milan e ha firmato diversi articoli per ll Giornale.