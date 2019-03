Simona Izzo senza filtri su Venditti: "Mi ha tradito e lasciato"

Quella tra Antonello Venditti e Simona Izzo è stata una grande storia d'amore, come ha raccontato l'attrice a "Vieni da me", che ha anche parlato del loro matrimonio turbolento, durato tre anni (dal '75 al '78) e dal quale è nato il figlio Francesco: "E' stato mio marito, abbiamo avuto un figlio ed è stata una grande storia d'amore - ha spiegato a Caterina Balivo - Le storie poi, si sa, non finiscono mai bene se no non finirebbero e io non ho perdonato".

"Mi ha lasciato, mi ha tradito - ha raccontato ancora l'attrice, ora sposata con Ricky Tognazzi - ma non sono più arrabbiata con lui". Un periodo difficile, come ce ne sono stati anche altri per lei: "Sono stata male, è vero, ma tendo a soffrire perché sono una bipolare subclinica e quindi ho dei momenti di grande felicità e momenti di grande sofferenza. Ho delle gioie involontarie e delle depressioni involontarie su base endogena". Uno stato d'animo che ha imparato a conoscere bene nel corso degli anni: "Non deve succedere qualcosa di scatenante, ma questa voglia di non esserci prende il sopravvento. Amo anche questa parte di me, l'infelicità mi fa fare le cose".